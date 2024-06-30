Заиченко Владимир Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заиченко Афанасий
Мать: Заиченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Александра
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зайченко Сергей
Мать ребёнка: Александра
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Александра
Смерть
Неизвестно