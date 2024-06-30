Заиченко Иван Афанасьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Заиченко Иван Афанасьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заиченко Афанасий

Мать: Заиченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Любовь

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь

Смерть
Неизвестно

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