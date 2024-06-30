(Заиченко) Мария Афанасьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Мать
Муж
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Заиченко Афанасий
Мать: Заиченко Анна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокопенко) Раиса
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Прокопенко) ?
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Прокопенко Владимир
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно