(Заиченко) Мария Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Заиченко) Мария Афанасьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Заиченко Афанасий

Мать: Заиченко Анна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопенко) Раиса

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Прокопенко) ?

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Прокопенко Владимир

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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