Щипакина (Горшенина) Марья
Место рождения
Дата рождения20.01.1811
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1811
Отец: Горшенинъ Герасимъ
Мать: Горшенина Авдотья
Рождение ребёнка
20.07.1833
Сын: Щипакинъ Илья
Отец ребёнка: Щипакинъ Илья
Рождение ребёнка
18.10.1836
Сын: Щипакинъ Яковъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Илья
Рождение ребёнка
01.11.1837
Сын: Щипакинъ Михаилъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Илья
Рождение ребёнка
09.05.1840
Сын: Щипакинъ Германъ
Отец ребёнка: Щипакинъ Илья
Рождение ребёнка
27.11.1842
Дочь: Акулинушкина Варвара
Отец ребёнка: Щипакинъ Илья
Рождение ребёнка
10.08.1845
Сын: Щипакинъ Матвей
Отец ребёнка: Щипакинъ Илья
Рождение ребёнка
19.03.1848
Дочь: Деянова Евдокія
Отец ребёнка: Щипакинъ Илья
Рождение ребёнка
02.07.1854
Сын: Щипакинъ Андрей
Отец ребёнка: Щипакинъ Илья
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щипакинъ Илья