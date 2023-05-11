Щипакина (Горшенина) Марья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакина (Горшенина) Марья

Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

20.01.1811

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1811

Отец: Горшенинъ Герасимъ

Мать: Горшенина Авдотья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.07.1833

Сын: Щипакинъ Илья

Отец ребёнка: Щипакинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.10.1836

Сын: Щипакинъ Яковъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Илья

Рождение ребёнка
01.11.1837

Сын: Щипакинъ Михаилъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Илья

Рождение ребёнка
09.05.1840

Сын: Щипакинъ Германъ

Отец ребёнка: Щипакинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
27.11.1842

Дочь: Акулинушкина Варвара

Отец ребёнка: Щипакинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.08.1845

Сын: Щипакинъ Матвей

Отец ребёнка: Щипакинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.03.1848

Дочь: Деянова Евдокія

Отец ребёнка: Щипакинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.07.1854

Сын: Щипакинъ Андрей

Отец ребёнка: Щипакинъ Илья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щипакинъ Илья

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