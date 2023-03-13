Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Щипакинъ Михаилъ
Щипакинъ Михаилъ
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
01.11.1837
Пол
Мужской
Отец
Щипакинъ Илья
1810 г.р.
Мать
Щипакина (Горшенина) Марья
1811 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1837
Отец:
Щипакинъ Илья
Мать:
Щипакина Марья
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close
Принять условия