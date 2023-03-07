Акулинушкина (Щипакина) Варвара
Место рождения
Дата рождения27.11.1842
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1842
Отец: Щипакинъ Илья
Мать: Щипакина Марья
Рождение ребёнка
04.11.1862
Дочь: Матрена
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
11.01.1863
Муж: Акулинушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
16.06.1864
Дочь: Акулинушкина Агриппина
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
01.07.1866
Сын: Акулинушкинъ Андрей
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
26.04.1869
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
19.09.1870
Сын: Акулинушкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
05.02.1874
Сын: Акулинушкинъ Федоръ
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
25.03.1876
Дочь: Каскинова Мария
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
04.12.1879
Дочь: Жабрикова Анна
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей
Рождение ребёнка
10.10.1884
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей