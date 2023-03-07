Акулинушкина (Щипакина) Варвара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акулинушкина (Щипакина) Варвара

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Место рождения

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

27.11.1842

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1842

Отец: Щипакинъ Илья

Мать: Щипакина Марья

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.11.1862

Дочь: Матрена

Отец ребёнка: не указан

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.01.1863

Муж: Акулинушкинъ Алексей

Рождение ребёнка
16.06.1864

Дочь: Акулинушкина Агриппина

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
01.07.1866

Сын: Акулинушкинъ Андрей

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
26.04.1869

Сын: Акулинушкинъ Иванъ Марья

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
19.09.1870

Сын: Акулинушкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.02.1874

Сын: Акулинушкинъ Федоръ

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1876

Дочь: Каскинова Мария

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
04.12.1879

Дочь: Жабрикова Анна

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
10.10.1884

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Акулинушкинъ Алексей

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