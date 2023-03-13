Щипакинъ Яковъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щипакинъ Яковъ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.10.1836

Пол

Мужской

Отец

1810 г.р.

Мать

1811 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.10.1836

Отец: Щипакинъ Илья

Мать: Щипакина Марья

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