Малявкин Юрий Иосифович
Место рождения
Дата рождения21.05.1935
Дата смерти20.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1935
Бракосочетание
12.12.1959
Источник: Св-во о браке I-ПА №216471
Рождение ребёнка
20.04.1964
Дочь: Соколова Елена Юрьевна
Мать ребёнка: Малявкина Алевтина Петровна
Смерть
20.04.2001
Протвино, Протвино, Московская область
Захоронение: д. Н-Вязовня, Жуковский р-он, Калужская обл.