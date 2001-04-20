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Малявкин Юрий Иосифович

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

21.05.1935

Дата смерти

20.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1935

Отец: Малявкин Иосиф Михайлович

Мать: Малявкина Екатерина Ефимовна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Бракосочетание
12.12.1959

Жена: Малявкина Алевтина Петровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Источник: Св-во о браке I-ПА №216471
Рождение ребёнка
20.04.1964

Дочь: Соколова Елена Юрьевна

Мать ребёнка: Малявкина Алевтина Петровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Смерть
20.04.2001
Протвино, Протвино, Московская область
Захоронение: д. Н-Вязовня, Жуковский р-он, Калужская обл.
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