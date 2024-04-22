Малявкин Иосиф Михайлович
Место рождения
Дата рождения1908
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908
Отец: Малявкин Михаил Михайлович(Лазаревич?)
Рождение ребёнка
28.01.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Малявкина Екатерина Ефимовна
Рождение ребёнка
21.05.1935
Мать ребёнка: Малявкина Екатерина Ефимовна
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Пропал без вести (военное)
Около ?.11.1941
Смерть
?.11.1941