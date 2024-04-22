Малявкин Иосиф Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявкин Иосиф Михайлович

Место рождения

Новый Киструс, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

1908

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Отец

1882 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1908

Отец: Малявкин Михаил Михайлович(Лазаревич?)

Мать: не указана

Новый Киструс, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
28.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Малявкина Екатерина Ефимовна

Новый Киструс, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1935

Сын: Малявкин Юрий Иосифович

Мать ребёнка: Малявкина Екатерина Ефимовна

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Пропал без вести (военное)
Около ?.11.1941
Смерть
?.11.1941
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