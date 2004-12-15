Малявкина (Царева) Алевтина Петровна
Место рождения
Дата рождения16.10.1938
Дата смерти15.12.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938
Бракосочетание
12.12.1959
Источник: Св-во о браке I-ПА №216471
Рождение ребёнка
20.04.1964
Дочь: Соколова Елена Юрьевна
Отец ребёнка: Малявкин Юрий Иосифович
Работа или профессия
09.03.1967
Трудовая деятельность 16.05.1958. 09.03.1967-13.06.1996 -музыкальный руководитель в ДДУ №2 г. Протвино МО.
Смерть
15.12.2004
Захоронение - д.Н-Вязовня Жуковский р-он, Калужская обл