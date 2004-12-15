Малявкина (Царева) Алевтина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малявкина (Царева) Алевтина Петровна

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Место рождения

Серпухов, Серпухов, Московская область

Дата рождения

16.10.1938

Дата смерти

15.12.2004

Пол

Женский

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1938

Отец: Царев Петр Кузьмич

Мать: Царева Александра Александровна

Серпухов, Серпухов, Московская область
Бракосочетание
12.12.1959

Муж: Малявкин Юрий Иосифович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Источник: Св-во о браке I-ПА №216471
Рождение ребёнка
20.04.1964

Дочь: Соколова Елена Юрьевна

Отец ребёнка: Малявкин Юрий Иосифович

Серпухов, Серпухов, Московская область
Работа или профессия
09.03.1967
Протвино, Протвино, Московская область
Трудовая деятельность 16.05.1958. 09.03.1967-13.06.1996 -музыкальный руководитель в ДДУ №2 г. Протвино МО.
Смерть
15.12.2004
Протвино, Протвино, Московская область
Захоронение - д.Н-Вязовня Жуковский р-он, Калужская обл
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