Малявкина Екатерина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.11.1908
Дата смерти05.01.2000
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
28.01.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малявкин Иосиф Михайлович
Новый Киструс, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1935
Отец ребёнка: Малявкин Иосиф Михайлович
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
05.01.2000