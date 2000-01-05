Малявкина Екатерина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМалявкина Екатерина Ефимовна

Малявкина Екатерина Ефимовна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.11.1908

Дата смерти

05.01.2000

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1935 г.р.

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.11.1908

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малявкин Иосиф Михайлович

Новый Киструс, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
21.05.1935

Сын: Малявкин Юрий Иосифович

Отец ребёнка: Малявкин Иосиф Михайлович

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
05.01.2000
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close