Филютин Стефан Зиновиев
Место рождения
Дата рождения1785
Дата смерти10.06.1839
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785
Бракосочетание
07.01.1802
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1808
Мать ребёнка: Мелания (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
1813
Сын: Хилютин (филютин)маку Тимофей Стефанов
Мать ребёнка: Мелания (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Параскева Стефанова
Мать ребёнка: Мелания (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
25.01.1820
Сын: Хилютин Григорий Стефанов
Мать ребёнка: Мелания (Марина) Тимофеева
Рождение ребёнка
03.09.1830
Сын: Хилютин Иоанн ст
Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)
Рождение ребёнка
11.11.1832
Сын: Хилютин Иван мл
Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)
Рождение ребёнка
29.06.1834
Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)
Рождение ребёнка
11.06.1837
Дочь: Акилина Стефанова
Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)
Рождение ребёнка
28.11.1839
Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Пелагея (Васильева)
Смерть
10.06.1839