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Филютин Стефан Зиновиев

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1785

Дата смерти

10.06.1839

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1785

Отец: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов

Мать: Хилютина Феврония Николаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
07.01.1802

Жена: Мелания (Марина) Тимофеева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
01.10.1808

Сын: Хилютин Ананий Стефанов

Мать ребёнка: Мелания (Марина) Тимофеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1813

Сын: Хилютин (филютин)маку Тимофей Стефанов

Мать ребёнка: Мелания (Марина) Тимофеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1815

Дочь: Параскева Стефанова

Мать ребёнка: Мелания (Марина) Тимофеева

Рождение ребёнка
25.01.1820

Сын: Хилютин Григорий Стефанов

Мать ребёнка: Мелания (Марина) Тимофеева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.09.1830

Сын: Хилютин Иоанн ст

Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.11.1832

Сын: Хилютин Иван мл

Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1834

Сын: Хилютин Павел Стефанов

Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1837

Дочь: Акилина Стефанова

Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
28.11.1839

Сын: Хилютин Андрей Стефанов

Мать ребёнка: Пелагея (Васильева)

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пелагея (Васильева)

Смерть
10.06.1839
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