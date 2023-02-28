Хилютин (Филютин) Зиновий Иванов
Место рождения
Дата рождения1763
Дата смерти12.06.1823
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763
Отец: Белокуров Иван Алексеев
Мать: Евдокия Петрова
Рождение ребёнка
1783
Сын: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева
Рождение ребёнка
1791
Сын: Хилютин (филютин) Павел Зиновьев
Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева
Рождение ребёнка
21.08.1794
Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева
Рождение ребёнка
21.06.1797
Дочь: Агрипина Зиновьева
Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева
Рождение ребёнка
03.01.1799
Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева
Смерть
12.06.1823