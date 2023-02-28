Хилютин (Филютин) Зиновий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хилютин (Филютин) Зиновий Иванов

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Место рождения

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1763

Дата смерти

12.06.1823

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1763

Отец: Белокуров Иван Алексеев

Мать: Евдокия Петрова

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Филютин Стефан Зиновиев

Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Хилютин (филютин) Павел Зиновьев

Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1794

Сын: Хилютин Пётр Зиновьев

Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1797

Дочь: Агрипина Зиновьева

Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1799

Сын: Хилютин Гордей Зиновьев

Мать ребёнка: Хилютина Феврония Николаева

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
12.06.1823
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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