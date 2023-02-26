Хилютина Феврония Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1758
Дата смерти14.04.1823
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1783
Сын: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов
Рождение ребёнка
1785
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов
Рождение ребёнка
1791
Сын: Хилютин (филютин) Павел Зиновьев
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов
Рождение ребёнка
21.08.1794
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов
Рождение ребёнка
21.06.1797
Дочь: Агрипина Зиновьева
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов
Рождение ребёнка
03.01.1799
Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов
Смерть
14.04.1823