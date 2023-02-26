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Хилютина Феврония Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1758

Дата смерти

14.04.1823

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1783

Сын: Хилютин (филютин) Андрей Зиновьев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1785

Сын: Филютин Стефан Зиновиев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1791

Сын: Хилютин (филютин) Павел Зиновьев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.08.1794

Сын: Хилютин Пётр Зиновьев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.06.1797

Дочь: Агрипина Зиновьева

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
03.01.1799

Сын: Хилютин Гордей Зиновьев

Отец ребёнка: Хилютин (филютин) Зиновий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.04.1823
Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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