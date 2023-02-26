Пелагея (Васильева)
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.09.1830
Сын: Хилютин Иоанн ст
Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев
Рождение ребёнка
1831
Сын: Ермолай Федосов
Отец ребёнка: Федосий Иванов
Рождение ребёнка
11.11.1832
Сын: Хилютин Иван мл
Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев
Рождение ребёнка
29.06.1834
Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев
Рождение ребёнка
11.06.1837
Дочь: Акилина Стефанова
Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев
Бракосочетание
16.07.1839
Муж: Федосий Иванов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1839
Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев
Рождение ребёнка
05.01.1844
Сын: Савва Федосов
Отец ребёнка: Федосий Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно