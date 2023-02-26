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Пелагея (Васильева)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.09.1830

Сын: Хилютин Иоанн ст

Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Ермолай Федосов

Отец ребёнка: Федосий Иванов

Рождение ребёнка
11.11.1832

Сын: Хилютин Иван мл

Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
29.06.1834

Сын: Хилютин Павел Стефанов

Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
11.06.1837

Дочь: Акилина Стефанова

Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
16.07.1839

Муж: Федосий Иванов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
28.11.1839

Сын: Хилютин Андрей Стефанов

Отец ребёнка: Филютин Стефан Зиновиев

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.01.1844

Сын: Савва Федосов

Отец ребёнка: Федосий Иванов

Макунино, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филютин Стефан Зиновиев

Смерть
Неизвестно
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