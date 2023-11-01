Пыжев Влас Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1703
Дата смерти1754
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703
Отец: Пыжев Иван Григорьевич
Мать: Ирина
Рождение ребёнка
1719
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
?.11.1720
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: Февронья
Рождение ребёнка
1732
Сын: Пыжев Иван Власович
Мать ребёнка: Февронья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Февронья
Смерть
1754