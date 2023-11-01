Пыжев Влас Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пыжев Влас Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1703

Дата смерти

1754

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1703

Отец: Пыжев Иван Григорьевич

Мать: Ирина

Рождение ребёнка
1719

Сын: Пыжев Евментий Власович

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
?.11.1720

Сын: Пыжев Михаил Власович

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
1728

Сын: Пыжев Григорий Власович

Мать ребёнка: Февронья

Рождение ребёнка
1732

Сын: Пыжев Иван Власович

Мать ребёнка: Февронья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Февронья

Смерть
1754
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