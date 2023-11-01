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Пыжев Михаил Власович
Пыжев Михаил Власович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
?.11.1720
Пол
Мужской
Отец
Пыжев Влас Иванович
1703 г.р.
Мать
Февронья
1704 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
?.11.1720
Отец:
Пыжев Влас Иванович
Мать:
Февронья
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