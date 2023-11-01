Февронья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Февронья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1704

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Влас Иванович

Рождение ребёнка
1719

Сын: Пыжев Евментий Власович

Отец ребёнка: Пыжев Влас Иванович

Рождение ребёнка
?.11.1720

Сын: Пыжев Михаил Власович

Отец ребёнка: Пыжев Влас Иванович

Рождение ребёнка
1728

Сын: Пыжев Григорий Власович

Отец ребёнка: Пыжев Влас Иванович

Рождение ребёнка
1732

Сын: Пыжев Иван Власович

Отец ребёнка: Пыжев Влас Иванович

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