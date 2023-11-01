Февронья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1704
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1704
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пыжев Влас Иванович
Рождение ребёнка
1719
Отец ребёнка: Пыжев Влас Иванович
Рождение ребёнка
?.11.1720
Отец ребёнка: Пыжев Влас Иванович
Рождение ребёнка
1728
Отец ребёнка: Пыжев Влас Иванович
Рождение ребёнка
1732
Сын: Пыжев Иван Власович
Отец ребёнка: Пыжев Влас Иванович