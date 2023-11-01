Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1703

Сын: Пыжев Влас Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1710

Дочь: (Пыжева) Майя Ивановна

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
1723

Сын: Пыжев Евментий Иванович

Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич

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