Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1703
Сын: Пыжев Влас Иванович
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1710
Дочь: (Пыжева) Майя Ивановна
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
1723
Отец ребёнка: Пыжев Иван Григорьевич