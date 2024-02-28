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Анна Кириллова

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
09.07.1908 ст.

Дочь: Антонина Ивановна

Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
11.11.1909 ст.

Дочь: Феодора Ивановна

Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
24.07.1911 ст.

Дочь: Прасковья Ивановна

Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
15.03.1913 ст.

Сын: Пазюк Иван Иванович

Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.

Дочь: Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев

Колонщина, Київська область
Рождение ребёнка
21.11.1916 ст.

Сын: Пазюк Степан Иванович

Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев

Колонщина, Київська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пазюк Иван Яковлев

Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
Неизвестно
Колонщина, Київська область
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