Анна Кириллова
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1907 ст.
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
09.07.1908 ст.
Дочь: Антонина Ивановна
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
11.11.1909 ст.
Дочь: Феодора Ивановна
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
24.07.1911 ст.
Дочь: Прасковья Ивановна
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
15.03.1913 ст.
Сын: Пазюк Иван Иванович
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
02.03.1915 ст.
Дочь: Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Рождение ребёнка
21.11.1916 ст.
Отец ребёнка: Пазюк Иван Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пазюк Иван Яковлев
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно