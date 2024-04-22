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Пазюк Иван Иванович

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

15.03.1913 ст.

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913 ст.

Отец: Пазюк Иван Яковлевич

Мать: Пазюк Анна Кирилловна

Колонщина, Київська область
Крещение
16.03.1913 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Василиса Григорьевна

Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ
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