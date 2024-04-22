Пазюк Иван Иванович
Место рождения
Дата рождения15.03.1913 ст.
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
Отец
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
15.03.1913 ст.
Отец: Пазюк Иван Яковлевич
Мать: Пазюк Анна Кирилловна
Крещение
16.03.1913 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Василиса Григорьевна
Место жительства
Неизвестно
Киев, Киевский уезд
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: Пропал без вести в ВОВ