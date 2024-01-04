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Пазюк Степан Иванович

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

21.11.1916 ст.

Дата смерти

26.01.1917 ст.

Пол

Мужской

Отец

1875 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1916 ст.

Отец: Пазюк Иван Яковлев

Мать: Анна Кириллова

Колонщина, Київська область
Крещение
28.11.1916 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
26.01.1917 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от простуды
Похороны
27.01.1917 ст.
Колонщина, Київська область
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