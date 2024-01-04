Пазюк Степан Иванович
Место рождения
Дата рождения21.11.1916 ст.
Дата смерти26.01.1917 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1916 ст.
Отец: Пазюк Иван Яковлев
Мать: Анна Кириллова
Крещение
28.11.1916 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
26.01.1917 ст.
Причина смерти: от простуды
Похороны
27.01.1917 ст.