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(Пазюк) Феодора Ивановна

Место рождения

Колонщина, Київська область

Дата рождения

11.11.1909 ст.

Дата смерти

27.02.1913 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1909 ст.

Отец: Пазюк Иван Яковлевич

Мать: Пазюк Анна Кирилловна

Колонщина, Київська область
Крещение
14.11.1909 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Колонщина, Київська область
Смерть
27.02.1913 ст.
Колонщина, Київська область
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
28.02.1913 ст.
Колонщина, Київська область
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