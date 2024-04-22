(Пазюк) Прасковья Ивановна
Место рождения
Дата рождения24.07.1911 ст.
Дата смерти13.02.1913 ст.
ПолЖенский
Отец
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1911 ст.
Отец: Пазюк Иван Яковлевич
Мать: Пазюк Анна Кирилловна
Крещение
31.07.1911 ст.
Иоанна Богослова церковь, Колонщина, Макаровская волость, Киевский уезд, Киевская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
13.02.1913 ст.
Причина смерти: от скарлатины
Похороны
14.02.1913 ст.