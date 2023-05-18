Мухаметсадык Ахмеров
Место рождения
Дата рождения1824
Дата смерти24.05.1890
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824
Отец: Ахмер Дусеев
Мать: Гульзяхия
Работа или профессия
1846
отдан в рекруты | Должность: отдан в рекруты
Рождение ребёнка
24.08.1867
Сын: Абдулхалик Мухаметсадыков
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1872
Мать ребёнка: Бибифатиха
Рождение ребёнка
14.01.1873
Дочь: Зинатбану Мухаметсадыкова
Мать ребёнка: Бибифатиха
Рождение ребёнка
29.12.1874
Дочь: Гайникамал Мухаметсадыкова
Мать ребёнка: Бибилатифа
Рождение ребёнка
02.02.1878
Дочь: Гайнильхаят Мухаметсадыкова
Мать ребёнка: Бибифатиха
Рождение ребёнка
20.08.1879
Мать ребёнка: Бибифатиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибифатиха
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибилатифа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фахрижамал Мухаметсадыкова
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты
Место жительства
Неизвестно
Смерть
24.05.1890