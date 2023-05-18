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Мухаметсадык Ахмеров

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1824

Дата смерти

24.05.1890

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1824

Отец: Ахмер Дусеев

Мать: Гульзяхия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Работа или профессия
1846
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
отдан в рекруты | Должность: отдан в рекруты
Рождение ребёнка
24.08.1867

Сын: Абдулхалик Мухаметсадыков

Мать ребёнка: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1872

Сын: Захидулла Мухаметсадыков

Мать ребёнка: Бибифатиха

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Зинатбану Мухаметсадыкова

Мать ребёнка: Бибифатиха

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
29.12.1874

Дочь: Гайникамал Мухаметсадыкова

Мать ребёнка: Бибилатифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1878

Дочь: Гайнильхаят Мухаметсадыкова

Мать ребёнка: Бибифатиха

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1879

Сын: Калимулла Мухаметсадыков

Мать ребёнка: Бибифатиха

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибифатиха

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибилатифа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фахрижамал Мухаметсадыкова

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
отдан в рекруты
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
24.05.1890
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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