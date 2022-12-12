Гульзяхия
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тохватулла Ахмеров
Отец ребёнка: Ахмер Дусеев
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гульжан Ахмерова
Отец ребёнка: Ахмер Дусеев
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мухаметсадык Ахмеров
Отец ребёнка: Ахмер Дусеев
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Хуснизямал Ахмерова
Отец ребёнка: Ахмер Дусеев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хамдабану Ахмерова
Отец ребёнка: Ахмер Дусеев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Бибигафифа Ахмерова
Отец ребёнка: Ахмер Дусеев
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мухаметсафа Ахмеров
Отец ребёнка: Ахмер Дусеев
Место жительства
Неизвестно