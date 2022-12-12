Гульзяхия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гульзяхия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Сын: Тохватулла Ахмеров

Отец ребёнка: Ахмер Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гульжан Ахмерова

Отец ребёнка: Ахмер Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мухаметсадык Ахмеров

Отец ребёнка: Ахмер Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Хуснизямал Ахмерова

Отец ребёнка: Ахмер Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хамдабану Ахмерова

Отец ребёнка: Ахмер Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Бибигафифа Ахмерова

Отец ребёнка: Ахмер Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухаметсафа Ахмеров

Отец ребёнка: Ахмер Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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