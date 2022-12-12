Тохватулла Ахмеров
Место рождения
Дата рождения1818
Дата смерти25.05.1889
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818
Отец: Ахмер Дусеев
Мать: Гульзяхия
Рождение ребёнка
1845
Сын: Минулла Тохватуллин
Мать ребёнка: Бадризяман
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Бибилатыфа Тохватуллина
Мать ребёнка: Бадризяман
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Бибималика Тохватуллина
Мать ребёнка: Азина
Рождение ребёнка
1859
Мать ребёнка: Азина
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Фахрижамал Тохватуллина
Мать ребёнка: Азина
Бракосочетание
24.04.1880
Жена: Бадигульжамал
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
25.05.1889