Тохватулла Ахмеров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тохватулла Ахмеров

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1818

Дата смерти

25.05.1889

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1818

Отец: Ахмер Дусеев

Мать: Гульзяхия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Сын: Минулла Тохватуллин

Мать ребёнка: Бадризяман

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1845

Дочь: Бибилатыфа Тохватуллина

Мать ребёнка: Бадризяман

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Бибималика Тохватуллина

Мать ребёнка: Азина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1859

Сын: Хабибулла Тохватуллин

Мать ребёнка: Азина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1861

Дочь: Фахрижамал Тохватуллина

Мать ребёнка: Азина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
24.04.1880

Жена: Бадигульжамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
25.05.1889
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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