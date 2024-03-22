Хабибулла Тохватуллин
Место рождения
Дата рождения1859
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Отец: Тохватулла Ахмеров
Мать: Азина
Бракосочетание
18.03.1885
Жена: Хамиданиса
Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886
Сын: Халилулла Хабибуллин
Мать ребёнка: Малика
Рождение ребёнка
18.12.1892
Дочь: Махируйкамал Хабибулловна
Мать ребёнка: Малика
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Миннижихан Хабибулловна
Мать ребёнка: Хамиданиса
Рождение ребёнка
10.01.1899
Мать ребёнка: Хамиданиса
Рождение ребёнка
03.07.1902
Сын: Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Хамиданиса
Рождение ребёнка
22.09.1909
Сын: Ярулла Хабибуллович
Мать ребёнка: Хамиданиса
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Малика
Место жительства
Неизвестно