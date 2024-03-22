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Хабибулла Тохватуллин

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1859

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Тохватулла Ахмеров

Мать: Азина

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.03.1885

Жена: Хамиданиса

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1886

Сын: Халилулла Хабибуллин

Мать ребёнка: Малика

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1892

Дочь: Махируйкамал Хабибулловна

Мать ребёнка: Малика

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Миннижихан Хабибулловна

Мать ребёнка: Хамиданиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1899

Сын: Халилулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Хамиданиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1902

Сын: Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Хамиданиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1909

Сын: Ярулла Хабибуллович

Мать ребёнка: Хамиданиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Малика

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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