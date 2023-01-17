Хамиданиса
Место рождения
Дата рождения1863
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.03.1885
Рождение ребёнка
10.02.1896
Дочь: Миннижихан Хабибулловна
Отец ребёнка: Хабибулла Тохватуллин
Рождение ребёнка
10.01.1899
Отец ребёнка: Хабибулла Тохватуллин
Рождение ребёнка
03.07.1902
Сын: Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Хабибулла Тохватуллин
Рождение ребёнка
22.09.1909
Сын: Ярулла Хабибуллович
Отец ребёнка: Хабибулла Тохватуллин
Место жительства
Неизвестно