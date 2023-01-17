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Хамиданиса

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Место рождения

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1863

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: не указан

Мать: не указана

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
18.03.1885

Муж: Хабибулла Тохватуллин

Азбаба, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Миннижихан Хабибулловна

Отец ребёнка: Хабибулла Тохватуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1899

Сын: Халилулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Тохватуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
03.07.1902

Сын: Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Тохватуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
22.09.1909

Сын: Ярулла Хабибуллович

Отец ребёнка: Хабибулла Тохватуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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