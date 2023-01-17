Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович
Место рождения
Дата рождения03.07.1902
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1902
Отец: Хабибулла Тохватуллин
Мать: Хамиданиса
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабибуллина Фахриниса
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Хабибуллина Фахриниса
Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)