Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

03.07.1902

Пол

Мужской

Отец

1859 г.р.

Мать

1863 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.07.1902

Отец: Хабибулла Тохватуллин

Мать: Хамиданиса

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Фахриниса

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Хабибуллина Фахриниса

Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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