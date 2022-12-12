Хабибуллина Фахриниса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хабибуллина Фахриниса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1906

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович

Рождение ребёнка
1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович

Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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