Хабибуллина Фахриниса
Место рожденияНе указано
Дата рождения1906
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович
Рождение ребёнка
1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Хабибуллин Гарифулла Хабибуллович
Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)