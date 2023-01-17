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Ахмер Дусеев

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1791

Дата смерти

1847

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Дусей Бикбовов

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1818

Сын: Тохватулла Ахмеров

Мать ребёнка: Гульзяхия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Дочь: Гульжан Ахмерова

Мать ребёнка: Гульзяхия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Сын: Мухаметсадык Ахмеров

Мать ребёнка: Гульзяхия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Хуснизямал Ахмерова

Мать ребёнка: Гульзяхия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Хамдабану Ахмерова

Мать ребёнка: Гульзяхия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1833

Дочь: Бибигафифа Ахмерова

Мать ребёнка: Гульзяхия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1847

Сын: Мухаметсафа Ахмеров

Мать ребёнка: Гульзяхия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1847
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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