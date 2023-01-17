Ахмер Дусеев
Место рождения
Дата рождения1791
Дата смерти1847
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: Дусей Бикбовов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1818
Сын: Тохватулла Ахмеров
Мать ребёнка: Гульзяхия
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Гульжан Ахмерова
Мать ребёнка: Гульзяхия
Рождение ребёнка
1824
Сын: Мухаметсадык Ахмеров
Мать ребёнка: Гульзяхия
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Хуснизямал Ахмерова
Мать ребёнка: Гульзяхия
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Хамдабану Ахмерова
Мать ребёнка: Гульзяхия
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Бибигафифа Ахмерова
Мать ребёнка: Гульзяхия
Рождение ребёнка
1847
Сын: Мухаметсафа Ахмеров
Мать ребёнка: Гульзяхия
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1847