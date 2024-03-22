Захидулла Мухаметсадыков
Место рождения
Дата рождения20.09.1872
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1872
Отец: Мухаметсадык Ахмеров
Мать: Бибифатиха
Рождение ребёнка
1896
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Миннибаян Захидулловна
Мать ребёнка: Бадрибаян
Рождение ребёнка
18.08.1909
Сын: Нургали Захидуллович
Мать ребёнка: Бадрибаян
Рождение ребёнка
16.04.1916
Мать ребёнка: Бадрибаян
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бадрибаян
Место жительства
Неизвестно