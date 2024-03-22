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Захидулла Мухаметсадыков

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

20.09.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1872

Отец: Мухаметсадык Ахмеров

Мать: Бибифатиха

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Сын: Калимулла Захидуллович

Мать ребёнка: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Миннибаян Захидулловна

Мать ребёнка: Бадрибаян

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1909

Сын: Нургали Захидуллович

Мать ребёнка: Бадрибаян

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1916

Сын: Нуритдин Захидуллович

Мать ребёнка: Бадрибаян

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бадрибаян

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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