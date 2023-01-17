Бадрибаян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Миннибаян Захидулловна
Отец ребёнка: Захидулла Мухаметсадыков
Рождение ребёнка
18.08.1909
Сын: Нургали Захидуллович
Отец ребёнка: Захидулла Мухаметсадыков
Рождение ребёнка
16.04.1916
Отец ребёнка: Захидулла Мухаметсадыков
Место жительства
Неизвестно