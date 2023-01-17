Бадрибаян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бадрибаян

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
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Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1902

Дочь: Миннибаян Захидулловна

Отец ребёнка: Захидулла Мухаметсадыков

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.08.1909

Сын: Нургали Захидуллович

Отец ребёнка: Захидулла Мухаметсадыков

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
16.04.1916

Сын: Нуритдин Захидуллович

Отец ребёнка: Захидулла Мухаметсадыков

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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