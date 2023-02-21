Бибифатиха — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибифатиха

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1872

Сын: Захидулла Мухаметсадыков

Отец ребёнка: Мухаметсадык Ахмеров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1873

Дочь: Зинатбану Мухаметсадыкова

Отец ребёнка: Мухаметсадык Ахмеров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
02.02.1878

Дочь: Гайнильхаят Мухаметсадыкова

Отец ребёнка: Мухаметсадык Ахмеров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.08.1879

Сын: Калимулла Мухаметсадыков

Отец ребёнка: Мухаметсадык Ахмеров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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