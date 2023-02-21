Бибифатиха
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1872
Отец ребёнка: Мухаметсадык Ахмеров
Рождение ребёнка
14.01.1873
Дочь: Зинатбану Мухаметсадыкова
Отец ребёнка: Мухаметсадык Ахмеров
Рождение ребёнка
02.02.1878
Дочь: Гайнильхаят Мухаметсадыкова
Отец ребёнка: Мухаметсадык Ахмеров
Рождение ребёнка
20.08.1879
Отец ребёнка: Мухаметсадык Ахмеров
Место жительства
Неизвестно