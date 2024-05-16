Денисенко (Соболева) Валентина Павловна 12.04.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисенко (Соболева) Валентина Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.04.1953

Пол

Женский

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1953

Отец: Соболев Павел Трофимович

Мать: Соболева (Бескаравайная) Нина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Денисенко Василий Иванович

Рождение ребёнка
03.03.1975

Сын: Денисенко Дмитрий Васильевич

Отец ребёнка: Денисенко Василий Иванович

Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Рождение ребёнка
13.07.1976

Сын: Денисенко Александр Васильевич

Отец ребёнка: Денисенко Василий Иванович

Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская

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