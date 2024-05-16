Денисенко (Соболева) Валентина Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.04.1953
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.04.1953
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1975
Сын: Денисенко Дмитрий Васильевич
Отец ребёнка: Денисенко Василий Иванович
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Рождение ребёнка
13.07.1976
Сын: Денисенко Александр Васильевич
Отец ребёнка: Денисенко Василий Иванович
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская