Денисенко Александр Васильевич
Место рожденияСтавропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Дата рождения13.07.1976
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1976
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Рождение ребёнка
17.05.2005
Дочь: Денисенко Дарья Александровна
Мать ребёнка: не указана
Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край