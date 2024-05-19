Денисенко Александр Васильевич 13.07.1976 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисенко Александр Васильевич

Место рождения

Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская

Дата рождения

13.07.1976

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1976

Отец: Денисенко Василий Иванович

Мать: Денисенко (Соболева) Валентина Павловна

Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Рождение ребёнка
17.05.2005

Дочь: Денисенко Дарья Александровна

Мать ребёнка: не указана

Шарыпово, город Шарыпово, Красноярский край

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