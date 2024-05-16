Денисенко Василий Иванович 01.01.1953 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисенко Василий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1953

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко (Соболева) Валентина Павловна

Рождение ребёнка
03.03.1975

Сын: Денисенко Дмитрий Васильевич

Мать ребёнка: Денисенко (Соболева) Валентина Павловна

Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Рождение ребёнка
13.07.1976

Сын: Денисенко Александр Васильевич

Мать ребёнка: Денисенко (Соболева) Валентина Павловна

Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская

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