Денисенко Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1953
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
03.03.1975
Сын: Денисенко Дмитрий Васильевич
Мать ребёнка: Денисенко (Соболева) Валентина Павловна
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Рождение ребёнка
13.07.1976
Сын: Денисенко Александр Васильевич
Мать ребёнка: Денисенко (Соболева) Валентина Павловна
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская