Денисенко Дмитрий Васильевич
Место рожденияСтавропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Дата рождения03.03.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1975
Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.07.2000
Сын: Денисенко Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.08.2005
Сын: Денисенко Иван Дмитриевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
09.10.2017
Дочь: Денисенко Ульяна Дмитриевна
Мать ребёнка: не указана