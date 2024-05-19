Денисенко Дмитрий Васильевич 03.03.1975 — найти родственников по фамилии на Familio
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Денисенко Дмитрий Васильевич

Место рождения

Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская

Дата рождения

03.03.1975

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.03.1975

Отец: Денисенко Василий Иванович

Мать: Денисенко (Соболева) Валентина Павловна

Ставропольский край, Кочубеевский муниципальный округ, станица Георгиевская
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Денисенко Татьяна Юрьевна

Рождение ребёнка
02.07.2000

Сын: Денисенко Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Георгиевская, Георгиевский, Ставропольский край
Рождение ребёнка
19.08.2005

Сын: Денисенко Иван Дмитриевич

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
09.10.2017

Дочь: Денисенко Ульяна Дмитриевна

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва

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