Соболев Павел Трофимович 18.07.1927 — найти родственников по фамилии на Familio
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Соболев Павел Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.07.1927

Дата смерти

04.02.2002

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.04.1953

Дочь: Денисенко (Соболева) Валентина Павловна

Мать ребёнка: Соболева (Бескаравайная) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
27.04.1955

Дочь: Дёмина Любовь Павловна

Мать ребёнка: Соболева (Бескаравайная) Нина Ивановна

Рождение ребёнка
02.06.1965

Дочь: Денисенко Татьяна Павловна

Мать ребёнка: Соболева (Бескаравайная) Нина Ивановна

Смерть
04.02.2002
станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край

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