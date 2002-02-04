Соболев Павел Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.07.1927
Дата смерти04.02.2002
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.07.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.04.1953
Дочь: Денисенко (Соболева) Валентина Павловна
Мать ребёнка: Соболева (Бескаравайная) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
27.04.1955
Дочь: Дёмина Любовь Павловна
Мать ребёнка: Соболева (Бескаравайная) Нина Ивановна
Рождение ребёнка
02.06.1965
Дочь: Денисенко Татьяна Павловна
Мать ребёнка: Соболева (Бескаравайная) Нина Ивановна
Смерть
04.02.2002
станица Георгиевская, Кочубеевский район, Ставропольский край