Опаляющая Имаджин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смит Астер
Мать: Опаляющая Аиден
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Марам
Отец ребёнка: Смит Элисиан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смит Элисиан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Лотос
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Рааз
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Ану
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Давий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно