Смит Астер — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смит Астер

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Реиган

Мать ребёнка: Опаляющая Аиден

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Эилид

Мать ребёнка: Опаляющая Аиден

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Тиал

Мать ребёнка: Опаляющая Аиден

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Еникс

Мать ребёнка: Опаляющая Аиден

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опаляющая Имаджин

Мать ребёнка: Опаляющая Аиден

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Опаляющая Аиден

Смерть
Неизвестно