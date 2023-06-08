Опаляющая Аиден
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смит Акар
Мать: Опаляющая Фаун
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Реиган
Отец ребёнка: Смит Астер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Эилид
Отец ребёнка: Смит Астер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Тиал
Отец ребёнка: Смит Астер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Еникс
Отец ребёнка: Смит Астер
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Имаджин
Отец ребёнка: Смит Астер
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смит Астер
Смерть
Неизвестно