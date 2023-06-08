Опаляющая Марам — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Опаляющая Марам

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Смит Элисиан

Мать: Опаляющая Имаджин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Эмори

Отец ребёнка: Смит Анарик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Опаляющая Ревери

Отец ребёнка: Смит Анарик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Ларс

Отец ребёнка: Смит Анарик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Фабие

Отец ребёнка: Смит Анарик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смит Твила

Отец ребёнка: Смит Анарик

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Смит Эвандер

Отец ребёнка: Смит Анарик

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Смит Анарик

Смерть
Неизвестно