Опаляющая Марам
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Смит Элисиан
Мать: Опаляющая Имаджин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Эмори
Отец ребёнка: Смит Анарик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Опаляющая Ревери
Отец ребёнка: Смит Анарик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Ларс
Отец ребёнка: Смит Анарик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Фабие
Отец ребёнка: Смит Анарик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смит Твила
Отец ребёнка: Смит Анарик
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Смит Эвандер
Отец ребёнка: Смит Анарик
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Смит Анарик
Смерть
Неизвестно