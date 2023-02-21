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Ходырев Алексей Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.03.1899 ст.

Дата смерти

29.06.1988

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1899 ст.

Отец: Ходырев Павел Федорович

Мать: Ходырева Ольга Липатовна

Рождение ребёнка
14.05.1926

Сын: Ходырев Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
28.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
06.04.1945

Сын: Ходырев Геннадий Алексеевич

Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.06.1988
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