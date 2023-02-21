Ходырев Алексей Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.03.1899 ст.
Дата смерти29.06.1988
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.03.1899 ст.
Отец: Ходырев Павел Федорович
Мать: Ходырева Ольга Липатовна
Рождение ребёнка
14.05.1926
Сын: Ходырев Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
28.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Яковлевна
Рождение ребёнка
06.04.1945
Сын: Ходырев Геннадий Алексеевич
Мать ребёнка: Ходырева Екатерина Яковлевна
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
29.06.1988