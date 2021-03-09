Ходырева (Бабинцова) Екатерина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1903 ст.
Дата смертиОколо 1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.05.1926
Сын: Ходырев Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Ходырев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
28.01.1937
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ходырев Алексей Павлович
Рождение ребёнка
06.04.1945
Сын: Ходырев Геннадий Алексеевич
Отец ребёнка: Ходырев Алексей Павлович
Смерть
Около 1984