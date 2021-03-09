Ходырева (Бабинцова) Екатерина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырева (Бабинцова) Екатерина Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1903 ст.

Дата смерти

Около 1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1926 г.р.
Скрыто настройками приватности
1945 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.05.1926

Сын: Ходырев Николай Алексеевич

Отец ребёнка: Ходырев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
28.01.1937

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ходырев Алексей Павлович

Рождение ребёнка
06.04.1945

Сын: Ходырев Геннадий Алексеевич

Отец ребёнка: Ходырев Алексей Павлович

Смерть
Около 1984
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