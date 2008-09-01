Ходырев Николай Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ходырев Николай Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.05.1926

Дата смерти

?.09.2008

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1926

Отец: Ходырев Алексей Павлович

Мать: Ходырева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
26.08.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
04.02.1968 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
?.09.2008
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