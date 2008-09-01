Ходырев Николай Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.05.1926
Дата смерти?.09.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1926
Рождение ребёнка
26.08.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
04.02.1968 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
?.09.2008