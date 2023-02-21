Ходырева Ольга Липатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХодырева Ольга Липатовна

Ходырева Ольга Липатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1889 ст.

Дочь: Павла Павловна

Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович

Рождение ребёнка
1894 ст.

Сын: Ходырев Гавриил Павлович

Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович

Рождение ребёнка
06.03.1899 ст.

Сын: Ходырев Алексей Павлович

Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович

Рождение ребёнка
1904 ст.

Дочь: Таисья Павловна

Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович

Рождение ребёнка
1906 ст.

Дочь: Мария Павловна

Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович

Смерть
Неизвестно