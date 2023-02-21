Ходырева Ольга Липатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1889 ст.
Дочь: Павла Павловна
Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович
Рождение ребёнка
1894 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович
Рождение ребёнка
06.03.1899 ст.
Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович
Рождение ребёнка
1904 ст.
Дочь: Таисья Павловна
Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович
Рождение ребёнка
1906 ст.
Дочь: Мария Павловна
Отец ребёнка: Ходырев Павел Федорович
Смерть
Неизвестно