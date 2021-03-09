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Ходырев Геннадий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1945

Дата смерти

09.03.2021

Пол

Мужской

Отец

1899 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1945

Отец: Ходырев Алексей Павлович

Мать: Ходырева Екатерина Яковлевна

Рождение ребёнка
01.09.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.02.1981

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.03.2021
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