Ходырев Геннадий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1945
Дата смерти09.03.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1945
Рождение ребёнка
01.09.1969
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.02.1981
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Бородкинский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
09.03.2021