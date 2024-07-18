Сташкевич Самуил Иванов
Место рожденияОвручское старосство, Киевское воеводство, Речь Посполитая
Дата рожденияДо 1624
Дата смертиДо 1688
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1624
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Сташкевич Мокляк-Жидаховская) Гелена Анна Самуилова
Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сташкевич Антоний Самуилов
Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора
Рождение ребёнка
1682
Дочь: (Сташкевич Микульская) Марианна Самуилова
Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора
Рождение ребёнка
До 1688
Сын: Сташкевич Александр Самуилов
Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора
Рождение ребёнка
До 1700
Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора
Смерть
До 1688