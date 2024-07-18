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Сташкевич Самуил Иванов

Место рождения

Овручское старосство, Киевское воеводство, Речь Посполитая

Дата рождения

До 1624

Дата смерти

До 1688

Пол

Мужской

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1624

Отец: Сташкевич Иван Мартинов

Мать: (Редчица Сташкевич) Марианна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Сташкевич Мокляк-Жидаховская) Гелена Анна Самуилова

Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сташкевич Антоний Самуилов

Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора

Рождение ребёнка
1682

Дочь: (Сташкевич Микульская) Марианна Самуилова

Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора

Рождение ребёнка
До 1688

Сын: Сташкевич Александр Самуилов

Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора

Рождение ребёнка
До 1700

Сын: Сташкевич Иван Самуилов

Мать ребёнка: (Дещовская) Феодора

Смерть
До 1688

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